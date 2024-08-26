Смолина Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Зотик Петрович

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Смолин Павел Зотикович

Отец ребёнка: Смолин Зотик Петрович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна

Отец ребёнка: Смолин Зотик Петрович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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