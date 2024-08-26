Смолина Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Смолин Зотик Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна
Отец ребёнка: Смолин Зотик Петрович
Смерть
Неизвестно