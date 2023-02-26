Федоткин Денис Афанасьевич
Место рожденияТульская обл., Бабынинский р-н, д. Новоселки
Дата рождения25.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1914
Отец: Федоткин Афанасий
Мать: ?
Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Новоселки
Военная служба
1942
попал в плен Место пленения Валуйки Лагерь шталаг 318 (VIII F) Лагерный номер 34897 Дата пленения 04.07.1942
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоткина Александра
Смерть
Неизвестно