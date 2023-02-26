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Федоткин Денис Афанасьевич

Место рождения

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Новоселки

Дата рождения

25.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1914

Отец: Федоткин Афанасий

Мать: ?

Тульская обл., Бабынинский р-н, д. Новоселки
Военная служба
1942
попал в плен Место пленения Валуйки Лагерь шталаг 318 (VIII F) Лагерный номер 34897 Дата пленения 04.07.1942
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоткина Александра

Смерть
Неизвестно
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