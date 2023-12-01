Лямина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1923

Дочь: Ковтонюк Тамара Давыдовна

Отец ребёнка: Лямин Давид

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Давид

Смерть
Неизвестно
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