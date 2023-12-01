Лямина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1923
Дочь: Ковтонюк Тамара Давыдовна
Отец ребёнка: Лямин Давид
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Давид
Смерть
Неизвестно