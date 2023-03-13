(Гальцева) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гальцева) Дарія

(Гальцева) Дарія

Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.02.1888

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: Гальцева Марія

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close