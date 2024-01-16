Домнина (Пурич) Екатерина
Место рождения1 Центральная улица, , , 141500 солнечногорск, МО Russian Federation
Дата рождения02.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1985
Отец: Пурич Сын
Мать: Черномаз (Кошуба) Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домнин Сын
Рождение ребёнка
До 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домнин Сын