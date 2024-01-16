Домнина (Пурич) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомнина (Пурич) Екатерина

Домнина (Пурич) Екатерина

avatar

Место рождения

1 Центральная улица, , , 141500 солнечногорск, МО Russian Federation

Дата рождения

02.06.1985

Пол

Женский

Отец

До 1970 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1985

Отец: Пурич Сын

Мать: Черномаз (Кошуба) Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домнин Сын

Рождение ребёнка
До 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домнин Сын

Мы используем куки для улучшения работы сайта.