Мелихов Антон Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти06.06.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Мелихов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.06.1885
Причина смерти: натурально
Похороны
Неизвестно