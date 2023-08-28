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Мелихов Антон Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

06.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Мелихов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Мелихов Василий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мелихов Федор Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мелихов Игнат Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.06.1885
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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