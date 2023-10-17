Гилева Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гилев Федор Антипович

Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Антиповна

Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гилев Егор Антипович

Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Парасковья Антиповна

Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мавра Антиповна

Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Антип Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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