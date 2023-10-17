Гилева Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Антиповна
Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гилев Егор Антипович
Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Парасковья Антиповна
Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мавра Антиповна
Отец ребёнка: Гилев Антип Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно