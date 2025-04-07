Модзалевская Юлия Леонидовна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Модзалевская Юлия Леонидовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1914

умерла 1984, Харьков, Харківська область

Супруги
Гагарин Николай Николаевич1914 г.р.
Дети
Гагарин Александр Николаевич20.11.1949 г.р.
Погребняк (Гагарина) Маргарита НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк (Гагарина) Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Гагарин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.11.1949

Сын: Гагарин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гагарин Николай Николаевич

Смерть
1984
Харьков, Харківська область

Место погребения: Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

Мы используем куки для улучшения работы сайта.