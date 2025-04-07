Модзалевская Юлия Леонидовна
женский, родилась 1914
умерла 1984, Харьков, Харківська область
Супруги
Гагарин Николай Николаевич1914 г.р.
Дети
Гагарин Александр Николаевич20.11.1949 г.р.
Погребняк (Гагарина) Маргарита НиколаевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погребняк (Гагарина) Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Гагарин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1949
Сын: Гагарин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гагарин Николай Николаевич
Смерть
1984
Харьков, Харківська область