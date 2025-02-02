Свешникова (Веденяпина) Людмила Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецВеденяпин Николай Михайлович1835 г.р.
МатьВеденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна1844 г.р.
Супруги
Свешников Сергей ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Свешников Николай СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свешников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Свешников Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно