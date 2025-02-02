Свешникова (Веденяпина) Людмила Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Свешникова (Веденяпина) Людмила Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Веденяпин Николай Михайлович1835 г.р.
Мать
Веденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна1844 г.р.
Супруги
Свешников Сергей ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Свешников Николай СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веденяпин Николай Михайлович

Мать: Веденяпина (Гольц-Миллер) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свешников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Свешников Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свешников Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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