(Медведева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Вера Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Валентина
Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
25.03.1961
Дочь: (Медведева) Лилия Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич