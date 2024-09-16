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(Медведева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1920

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Вера Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Валентина

Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
25.03.1961

Дочь: (Медведева) Лилия Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Яковлевич

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