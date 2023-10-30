Безчастная (Белявская) Василиса Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
09.11.1908
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Безчастный Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Безчастный Петр Лаврентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно