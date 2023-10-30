Безчастная (Белявская) Василиса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастная (Белявская) Василиса Спиридоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Белявский Спиридон Андреевич

Мать: Белявская Соломонида Ивановна

Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Безчастный Петр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Безчастный Петр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Безчастный Петр Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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