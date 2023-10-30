Целых (Целых) Евдокия Космина
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Целых Козьма Васильев
Бракосочетание
03.07.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Александра Ксенофонтова
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
?.12.1909
Дочь: Анастасия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
?.12.1909
Сын: Целых Николай Ксенофонтов
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Ирина Ксенофонтова
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Целых Александр Ксенофонтов
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Анастасия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Параскева Ксенофонтова
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов
Смерть
Неизвестно