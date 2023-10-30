Целых (Целых) Евдокия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целых (Целых) Евдокия Космина

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Целых Козьма Васильев

Мать: Целых Агрипина Климентова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1902

Муж: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Александра Ксенофонтова

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.12.1909

Дочь: Анастасия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.12.1909

Сын: Целых Николай Ксенофонтов

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Ирина Ксенофонтова

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Целых Александр Ксенофонтов

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Анастасия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Параскева Ксенофонтова

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целых Ксенофонт Михайлов

Смерть
Неизвестно
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