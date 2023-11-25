Нелюбин Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1963
Дочь: Миловановаа Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Нелюбина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
22.09.1968
Сын: Нелюбин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нелюбина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно