Нелюбин Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелюбин Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1963

Дочь: Миловановаа Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Нелюбина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
22.09.1968

Сын: Нелюбин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нелюбина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелюбина Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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