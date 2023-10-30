Ишкова (Карпова) Елизавета Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшкова (Карпова) Елизавета Емельянова

Ишкова (Карпова) Елизавета Емельянова

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

До ?.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Карпов-? Емельян Васильев

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.01.1902

Муж: Ишков Устин Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Ишков Василий Устинов

Отец ребёнка: Ишков Устин Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ефросиния Устинова

Отец ребёнка: Ишков Устин Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Ишков Иван Устинов

Отец ребёнка: Ишков Устин Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До ?.09.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close