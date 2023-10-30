Ишкова (Карпова) Елизавета Емельянова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиДо ?.09.1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Карпов-? Емельян Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1903
Отец ребёнка: Ишков Устин Александров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ефросиния Устинова
Отец ребёнка: Ишков Устин Александров
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Ишков Иван Устинов
Отец ребёнка: Ишков Устин Александров
Смерть
До ?.09.1912