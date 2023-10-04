(Браун) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Браун) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Браун Виктор

Мать: Браун Анна Яковлевна

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