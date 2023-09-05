Коцарь (Коцарь) Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцарь (Коцарь) Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1880

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880

Отец: Коцарь Стефан

Мать: Пятикоп Анастасия Ефимова

Рождение ребёнка
20.12.1898

Сын: Носенко Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
14.08.1900

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
09.03.1902

Сын: Носенко Павел Иванов

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Студенок
Рождение ребёнка
19.02.1904

Дочь: Носенко Евдокия Иоанновна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
26.06.1906

Сын: Носенко Петр Иванов

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Студенок
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Носенко Иаков Иоаннович

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
09.09.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Носенко Татиана Ивановна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Носенко Феодор Иоаннович

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Студенок
Рождение ребёнка
13.05.1918

Сын: Носенко Константин Иоаннович

Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров

Студенок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Иоанн Федоров

Смерть
Около 1919
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