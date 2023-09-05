Коцарь (Коцарь) Христина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1880
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1880
Отец: Коцарь Стефан
Рождение ребёнка
20.12.1898
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
14.08.1900
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
09.03.1902
Сын: Носенко Павел Иванов
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Студенок
Рождение ребёнка
19.02.1904
Дочь: Носенко Евдокия Иоанновна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
26.06.1906
Сын: Носенко Петр Иванов
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Студенок
Рождение ребёнка
21.10.1907
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
09.09.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Носенко Татиана Ивановна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
03.07.1915
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Студенок
Рождение ребёнка
13.05.1918
Сын: Носенко Константин Иоаннович
Отец ребёнка: Носенко Иоанн Федоров
Студенок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1919