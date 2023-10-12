Андрейченко (Берко) Ефросинья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрейченко (Берко) Ефросинья Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1930

Дочь: Сидоренко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андрейченко Василий Игнатьевич

Алтайский край Красноозерский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрейченко Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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