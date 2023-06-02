Евсикова Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.06.1852
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Евсикова Степанида Павловна
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
08.04.1856
Дочь: Евсикова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
18.01.1858
Дочь: Евсикова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
16.07.1859
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
27.03.1862
Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно