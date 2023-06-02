Евсикова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсикова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.06.1852

Сын: Евсиков Тихон Павлович

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Евсикова Степанида Павловна

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1856

Дочь: Евсикова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1858

Дочь: Евсикова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1859

Сын: Евсиков Илья Павлович

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1862

Сын: Евсиков Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Евсиков Павел Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсиков Павел Иосифович

Смерть
Неизвестно
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