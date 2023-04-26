Сазонова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1868
Сын: Сазонов (однодворец) Федор Андреевич
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1880
Сын: Сазонов (однодворец) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1883
Дочь: Ивлева Вера Сазонова
Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно