Сазонова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1868

Сын: Сазонов (однодворец) Федор Андреевич

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1880

Сын: Сазонов (однодворец) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1883

Дочь: Ивлева Вера Сазонова

Отец ребёнка: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов (однодворец) Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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