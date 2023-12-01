Назарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Николай Яковлевич

Мать: не указана

Восприемник
13.12.1897 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
в - у Александра Яковлевича Назарова = племянника, сын брата Якова Источник - ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 12 №118м стр __
Смерть
Неизвестно
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