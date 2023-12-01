Назарова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Николай Яковлевич
Мать: не указана
Восприемник
13.12.1897 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
в - у Александра Яковлевича Назарова = племянника, сын брата Якова Источник - ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 12 №118м стр __
Смерть
Неизвестно