Меновщиков Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меновщиков Дорофей

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Меновщиков Кузьма Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Меновщиков Сидор Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Меновщиков Петр Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Меновщиков Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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