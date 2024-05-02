Меновщиков Дорофей
Место рождения
Дата рожденияДо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Меновщиков Кузьма Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Меновщиков Сидор Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Меновщиков Петр Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Меновщиков Андрей Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно