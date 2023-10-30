Синёва Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва Евдокия Ильинична

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.03.1896

Дата смерти

23.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1896

Отец: Илья

Мать: не указана

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Лукина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
01.09.1929

Дочь: Мурашова Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Синёв Владимир Ильич

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Александра Ильинична

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синёв Николай Ильич

Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Илья Яковлевич

Смерть
23.07.1967
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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