Синёва Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.03.1896
Дата смерти23.07.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1896
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Лукина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1929
Дочь: Мурашова Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Синёв Владимир Ильич
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Александра Ильинична
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синёв Николай Ильич
Отец ребёнка: Синёв Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синёв Илья Яковлевич
Смерть
23.07.1967
Похороны
Неизвестно