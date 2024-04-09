Бондарев Емельян Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Емельян Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бондарев Сергей Ефимович

Мать: Бондарева Волженина Ирина Маркеловна

Рождение ребёнка
Около 1929 ст.

Сын: Бондарев Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Бондарева Александра

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1930 ст.

Дочь: Бондарева Валентина Емельяновна

Мать ребёнка: Бондарева Александра

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Александра

Смерть
Неизвестно
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