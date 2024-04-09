Бондарев Емельян Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Около 1929 ст.
Сын: Бондарев Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Бондарева Александра
Рождение ребёнка
Около 1930 ст.
Дочь: Бондарева Валентина Емельяновна
Мать ребёнка: Бондарева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Александра
Смерть
Неизвестно