Тарасова Галина 1ХЗ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Николай Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович
Бракосочетание
Неизвестно