Тарасова Галина 1ХЗ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Галина 1ХЗ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Виктор Борисович

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