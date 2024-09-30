Ханнолайнен (Хокканен) Ева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
02.04.1909
Сын: Ханнолайнен Николай Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
10.01.1911
Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
14.09.1912
Сын: Ханнолайнен Константин Адамович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
13.09.1916
Дочь: Роза Эмилия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно