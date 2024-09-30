Ханнолайнен (Хокканен) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнолайнен (Хокканен) Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1893

Муж: Ханнолайнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
02.04.1909

Сын: Ханнолайнен Николай Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1911

Дочь: (Ханнолайнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1912

Сын: Ханнолайнен Константин Адамович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Адам Иосифович

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1916

Дочь: Роза Эмилия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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