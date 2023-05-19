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Самусенко Григорий Ильин

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

28.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: Самусенко Илья Игнатьев

Мать: Самусенко Мария Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.03.1915
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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