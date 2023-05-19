Самусенко Григорий Ильин
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения28.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Отец: Самусенко Илья Игнатьев
Мать: Самусенко Мария Иоаннова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.03.1915
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно