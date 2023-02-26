Агафия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пилняков Иродион Тимофеев
Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1803
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1807
Сын: Пилняков Никифор Тимофеев
Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов
д.Титовская
Рождение ребёнка
25.12.1809
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов
д.Титовская
Смерть
Неизвестно