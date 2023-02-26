Агафия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пилняков Анисим Тимофеев

Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пилняков Иродион Тимофеев

Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1803

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1807

Сын: Пилняков Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов

д.Титовская
Рождение ребёнка
25.12.1809

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Пилняков Тимофей Семёнов

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
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