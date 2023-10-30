Хлевный Роман Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.12.1981
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1981
Бракосочетание
02.11.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2011
Дочь: Хлевная Маргарита Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Армавир, город Армавир, Краснодарский край