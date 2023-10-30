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Хлевный Роман Владимирович

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1981

Отец: Хлевный Владимир Сергеевич

Мать: Серганева Валентина Михайловна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
02.11.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2005

Сын: Хлевный Матвей Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2011

Дочь: Хлевная Маргарита Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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