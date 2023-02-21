Гальбагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шамсикамал Хаирзаманова
Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Шамсиниса Хаирзаманова
Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаирзаман Шамсиваров