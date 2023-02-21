Гальбагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальбагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Валиахмет Хаирзаманов

Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хазиахмат Хаирзаманов

Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шамсикамал Хаирзаманова

Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Шамсиниса Хаирзаманова

Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Файзрахман Хаирзаманов

Отец ребёнка: Хаирзаман Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаирзаман Шамсиваров

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