Морозова (Земскова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Земскова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1915

Дата смерти

14.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1939

Дочь: Мацына Альбина Владимировна

Отец ребёнка: Морозов Владимир Васильевич

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.05.1974
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