Морозова (Земскова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1915
Дата смерти14.05.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1939
Дочь: Мацына Альбина Владимировна
Отец ребёнка: Морозов Владимир Васильевич
Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.05.1974