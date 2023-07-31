Гринев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринев Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Гринев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Гринева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринев Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Гринева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринева Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Брянская область, Россия
Занимался фермерством. Кулак. Возможно Смоленская область.
Смерть
Неизвестно
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