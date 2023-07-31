Гринев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1911
Мать ребёнка: Гринева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринев Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Гринева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринева Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Брянская область, Россия
Занимался фермерством. Кулак. Возможно Смоленская область.
Смерть
Неизвестно