Блинковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Блинковъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Блинковъ Афонасий
Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Блинковъ Парамонъ
Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Блинковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно