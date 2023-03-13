Блинковъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинковъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Блинковъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Блинковъ Афонасий

Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Блинковъ Парамонъ

Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Блинкова Василиса Андреева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Василиса Андреева

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