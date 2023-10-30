Шувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.02.1838

Дата смерти

09.12.1869

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1838

Отец: Белосельский-Белозерский Эспер Александрович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Через свою прабабку, Е. И. Козицкую, графиня Шувалова была наследницей одного из богатейших купцов Ивана Мясникова. После смерти бабушки к ней и другим наследникам перешли Катав-Ивановский и Усть-Ката... Показать все
Место жительства
1847
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Выросла в роскоши в родительском доме в Петербурге на Фонтанке, д.7, где её мать давала пышные балы, попасть на которые считалось большой честью. Семейная жизнь родителей не был счастливой. Овдовев, в... Показать все
Место жительства
1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Представлена ко двору и стала выезжать в свет. По словам современницы, молодая княжна была «очень красива, небольшого роста в мать, волосы имела каштановые, а глаза карие».
Бракосочетание
25.07.1855

Муж: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Их свадьба была в присутствии всего двора.
Рождение ребёнка
24.03.1856

Сын: Шувалов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.06.1857

Дочь: Мейендорф Елена Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Шувалов Павел Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Титул: граф.
Место жительства
1859
Муж получил назначение состоять военным агентом во Франции. Живя с мужем и детьми за границей, Ольга Эсперовна окунулась в вихрь парижской жизни эпохи Второй Империи. При дворе Наполеона III она имела... Показать все
Место жительства
1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После возвращения в Россию графиня Шувалова на время оставила придворную жизнь и занималась детьми.
Рождение ребёнка
06.04.1861

Сын: Шувалов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
08.11.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ольга Эсперовна вместе с матерью, сестрой и братом обратились в Департамент горных и соляных дел с прошением о передаче наследственных катавских заводов с принадлежащими к ним деревнями, рудниками и л... Показать все
Место жительства
1861
Вартемяги, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Вместе с мужем состояла главным попечителем церкви в Вартемягах, при церкви была открыта школа. По желанию графини иконостас в храме был заменён новым, причём некоторые иконы написала сама Ольга Эспер... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1863

Дочь: Стакельберг Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Von Knorring Мария Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.12.1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в родовой усыпальнице Шуваловых — храме Святой мученицы Софии при усадьбе Вартемяги, в гробнице из белого мрамора в виде часовни с четырьмя арками скульпторов Мадерни и Руджио.
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