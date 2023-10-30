Шувалова (Белосельская-Белозерская) Ольга Эсперовна
Место рождения
Дата рождения17.02.1838
Дата смерти09.12.1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1838
Отец: Белосельский-Белозерский Эспер Александрович
Мать: не указана
Через свою прабабку, Е. И. Козицкую, графиня Шувалова была наследницей одного из богатейших купцов Ивана Мясникова. После смерти бабушки к ней и другим наследникам перешли Катав-Ивановский и Усть-Ката... Показать все
Место жительства
1847
Выросла в роскоши в родительском доме в Петербурге на Фонтанке, д.7, где её мать давала пышные балы, попасть на которые считалось большой честью. Семейная жизнь родителей не был счастливой. Овдовев, в... Показать все
Место жительства
1854
Представлена ко двору и стала выезжать в свет. По словам современницы, молодая княжна была «очень красива, небольшого роста в мать, волосы имела каштановые, а глаза карие».
Бракосочетание
25.07.1855
Их свадьба была в присутствии всего двора.
Рождение ребёнка
24.03.1856
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1857
Дочь: Мейендорф Елена Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1859
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Титул: граф.
Место жительства
1859
Муж получил назначение состоять военным агентом во Франции. Живя с мужем и детьми за границей, Ольга Эсперовна окунулась в вихрь парижской жизни эпохи Второй Империи. При дворе Наполеона III она имела... Показать все
Место жительства
1860
После возвращения в Россию графиня Шувалова на время оставила придворную жизнь и занималась детьми.
Рождение ребёнка
06.04.1861
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Место жительства
08.11.1861
Ольга Эсперовна вместе с матерью, сестрой и братом обратились в Департамент горных и соляных дел с прошением о передаче наследственных катавских заводов с принадлежащими к ним деревнями, рудниками и л... Показать все
Место жительства
1861
Вартемяги, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Вместе с мужем состояла главным попечителем церкви в Вартемягах, при церкви была открыта школа. По желанию графини иконостас в храме был заменён новым, причём некоторые иконы написала сама Ольга Эспер... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1863
Дочь: Стакельберг Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Von Knorring Мария Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1869
Похоронена в родовой усыпальнице Шуваловых — храме Святой мученицы Софии при усадьбе Вартемяги, в гробнице из белого мрамора в виде часовни с четырьмя арками скульпторов Мадерни и Руджио.