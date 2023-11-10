Якушев Спиридон Донилович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Якушев Донил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Якушев Валентин Спиридонович
Мать ребёнка: Якушева Матрена (Наталья) Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушева Матрена (Наталья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец
Образование
Неизвестно
Ленинабадская обл. г.Ленинабад (место призыва)
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: пропал без вести