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Якушев Спиридон Донилович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Якушев Донил

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Якушев Валентин Спиридонович

Мать ребёнка: Якушева Матрена (Наталья) Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушева Матрена (Наталья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Матрена (Наталья) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец
Образование
Неизвестно
Ленинабадская обл. г.Ленинабад (место призыва)
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: пропал без вести
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