Добролюбова (Анисенко) Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1913
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1942
Сын: Добролюбов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Добролюбов Василий Егорович
Рождение ребёнка
25.03.1950
Сын: Добролюбов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Добролюбов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скисова Нина
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995
Причина смерти: старость