Добролюбова (Анисенко) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова (Анисенко) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1913

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1942

Сын: Добролюбов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Егорович

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1950

Сын: Добролюбов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Егорович

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скисова Нина

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1995
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: старость
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