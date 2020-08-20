Калошина-Мержанова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1938
Дата смерти20.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1938
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Мержанова-Киселева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Мержанов Владимир Гавриловия
Рождение ребёнка
12.08.1962
Сын: Мержанов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Мержанов Владимир Гавриловия
Смерть
20.08.2020