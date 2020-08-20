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Калошина-Мержанова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1938

Дата смерти

20.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1938

Отец: Калошин Александр Дмитриевич

Мать: Калошина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Мержанова-Киселева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Мержанов Владимир Гавриловия

Рождение ребёнка
12.08.1962

Сын: Мержанов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Мержанов Владимир Гавриловия

Смерть
20.08.2020

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