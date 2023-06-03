Lasn Mare — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lasn Mare

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kaasik Kaili

Отец ребёнка: Lasn Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lasn Liina

Отец ребёнка: Lasn Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jürgens Epp

Отец ребёнка: Lasn Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vint Katrin

Отец ребёнка: Lasn Mihkel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lasn Mihkel

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