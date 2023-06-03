Lasn Mare
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kaasik Kaili
Отец ребёнка: Lasn Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Lasn Liina
Отец ребёнка: Lasn Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jürgens Epp
Отец ребёнка: Lasn Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vint Katrin
Отец ребёнка: Lasn Mihkel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lasn Mihkel