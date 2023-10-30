Непогодьев Матвей Ефремович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1865
Поручители по жениху д. Пузова Яков Ладин, д Шемячкина Яков Непогодьев По невесте д. Шемячкина Косьма Васильев Непогодьев, д. Чуркина Андрей Алексеев Пономарев
Смерть
Неизвестно