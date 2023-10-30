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Непогодьев Матвей Ефремович

Место рождения

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1865

Жена: Шадрина Афанасия Никитишна

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Яков Ладин, д Шемячкина Яков Непогодьев По невесте д. Шемячкина Косьма Васильев Непогодьев, д. Чуркина Андрей Алексеев Пономарев
Смерть
Неизвестно
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