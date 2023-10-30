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Мальцева Анна Логиновна

Место рождения

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1872

Дата смерти

24.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1872

Отец: Мальцев Логин Фёдорович

Мать: Мальцева Феодосия Васильевна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
**1872 год** Ч.1. О родившихся - л.2об. - №2. 13 / 13 января родилась **Анна** . Родители: возведенный на земельном участке по дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодо... Показать все
Смерть
24.05.1875
Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Девочка умерла 24/26 мая 1875 г. 3 л. от поноса (л. 316об)
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