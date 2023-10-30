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Кирюхина Ульяна Иванова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кирюхинъ Евстигней

Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кирюхинъ Николай

Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхинъ Ларионъ

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