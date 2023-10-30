Кирюхина Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кирюхинъ Евстигней
Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кирюхинъ Николай
Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кирюхинъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирюхинъ Ларионъ