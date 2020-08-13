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Подлесный Лев Дмитриевич
Подлесный Лев Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2020
Пол
Мужской
Отец
Подлесный Дмитрий Александрович
1987 г.р.
Мать
Ушакова Наталья Юрьевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2020
Отец:
Подлесный Дмитрий Александрович
Мать:
Ушакова Наталья Юрьевна
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