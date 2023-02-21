Гуртовый Фё Каленников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуртовый Фё Каленников

Гуртовый Фё Каленников

Место рождения

село Веселые Терны Верхнеднепровского уезда Весело-Терновской волости Екатеринославской губернии

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Гуртовый Каленник

Мать: не указана

село Веселые Терны Верхнеднепровского уезда Весело-Терновской волости Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гуртовой Константин Федорович

Мать ребёнка: Гуртовый Харитина Викторовна

Ternivs'kyi district
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close