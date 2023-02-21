Гуртовый Фё Каленников
Место рождениясело Веселые Терны Верхнеднепровского уезда Весело-Терновской волости Екатеринославской губернии
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Гуртовый Каленник
Мать: не указана
село Веселые Терны Верхнеднепровского уезда Весело-Терновской волости Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гуртовой Константин Федорович
Мать ребёнка: Гуртовый Харитина Викторовна
Ternivs'kyi district
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907