Лешина (Лешина) Елена Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛешина (Лешина) Елена Платонова

Лешина (Лешина) Елена Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896

Отец: Лешин Платон Каллистратов

Мать: Лешина Христиния Егорова

Бракосочетание
08.02.1916

Муж: Лешин Никифор Кирсанович

Рождение ребёнка
27.07.1928

Дочь: Оводова Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Лешин Никифор Кирсанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Никифор Кирсанович

Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close