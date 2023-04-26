Лешина (Лешина) Елена Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1896
Бракосочетание
08.02.1916
Рождение ребёнка
27.07.1928
Дочь: Оводова Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Лешин Никифор Кирсанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лешин Никифор Кирсанович
Россия
Смерть
Неизвестно