(Zhetkoff) Maria Demetri
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Zhetkoff Demetri
Russia
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лоскутов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew Merkell
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia