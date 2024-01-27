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(Zhetkoff) Maria Demetri

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Zhetkoff Demetri

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лоскутов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew Merkell

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1908

Сын: Лоскутов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew Merkell

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Василий William Андреевич Andrew Merkell

Смерть
Неизвестно
Russia
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