Ивошин Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
1981
Сын: Ивошин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна
Пензенская область, г.Пенза-19
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Ивошина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна
Пензенская область, г.Пенза-19
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Ивошина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна
Пензенская область, г.Пенза-19
Бракосочетание
Неизвестно