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Ивошин Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Ивошин Георгий Тимофеевич

Мать: Ивошина Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ивошин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна

Пензенская область, г.Пенза-19
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Ивошина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна

Пензенская область, г.Пенза-19
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Ивошина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ивошина Татьяна Анатольевна

Пензенская область, г.Пенза-19
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивошина Татьяна Анатольевна

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