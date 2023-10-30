Лукашов Емельян Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашов Емельян Леонтиевич

Место рождения

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукашов Леонтий Уварович

Мать: скрыто настройками приватности

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашова Софья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашова Софья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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