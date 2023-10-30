Лукашов Емельян Леонтиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукашов Леонтий Уварович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашова Софья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукашова Софья Ильинична
Смерть
Неизвестно