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Сосновская Тамара Ивановна

Место рождения

Свинчатка (каз. Свинчатка) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Дата рождения

14.06.1949

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949

Отец: Сосновский Иван Иванович

Мать: Сосновская Мария Тимофеевна

Свинчатка (каз. Свинчатка) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
Рождение ребёнка
Вычислено 09.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заиченко Виктор Николаевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
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