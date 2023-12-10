Сосновская Тамара Ивановна
Место рожденияСвинчатка (каз. Свинчатка) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
Дата рождения14.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1949
Свинчатка (каз. Свинчатка) — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
Рождение ребёнка
Вычислено 09.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заиченко Виктор Николаевич
Керчь, Керчь, Республика Крым