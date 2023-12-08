Курмышев Равиль Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936
Рождение ребёнка
28.06.1961
Сын: Курмышев Валера Равильевич
Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: Курмышева Наталья Равильевна
Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1974
Сын: Курмышев Андрей Равильевич
Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно