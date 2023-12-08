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Курмышев Равиль Мустафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1936

Отец: Курмышев Мустафа Хафизович

Мать: Рахимова Нагима Ильясовна

Рождение ребёнка
28.06.1961

Сын: Курмышев Валера Равильевич

Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: Курмышева Наталья Равильевна

Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1974

Сын: Курмышев Андрей Равильевич

Мать ребёнка: Ивахненко Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивахненко Галина Петровна

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