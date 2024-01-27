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Лоскутова Елена Максимовна

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена Фроловна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лоскутов Loskutov Василий Фролович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лоскутов Loskutov Федор Фролович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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