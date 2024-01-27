Лоскутова Елена Максимовна
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена Фроловна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лоскутов Loskutov Василий Фролович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лоскутов Loskutov Федор Фролович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Фрол Михайлович
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно