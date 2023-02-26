Пётр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Андреев

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ольховикова Анна Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Филипп Петров

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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