Пётр Андреев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ольховикова Анна Петрова
Мать ребёнка: ?
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: ?
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно